Bilanz in schweren Zeiten : Thyssen-Krupp Sanierung trifft alle Mitarbeiter

Essen Seit Jahren steckt Thyssenkrupp in der Krise. Jetzt versucht die neue Vorstandschefin Martina Merz, den Traditionskonzern auf Kurs zu bringen. Sie will dabei keine Rücksicht auf alte Gewohnheiten nehmen.

„So wie bisher kann es nicht weitergehen“, kündigte Merz bei der Vorlage der Bilanz des angeschlagenen Stahl- und Industriekonzerns an. Thyssenkrupp habe sich in der Vergangenheit „durchgewurschtelt“, statt die Probleme „konsequent und ernsthaft anzugehen“. Treffen wird der neue Kurs alle: Mitarbeiter, Manager, Aktionäre.

Merz hatte erst am 1. Oktober das Ruder in Essen übernommen - nach turbulenten Jahren für Thyssenkrupp mit Chefwechseln, dem Verbot der Stahlfusion mit dem Konkurrenten Tata durch die EU, der abgesagten Konzernteilung und schließlich dem Abstieg aus dem Dax. Bei ihrem ersten Auftritt auf großer Bühne zog die Ingenieurin eine vernichtende Schlussbilanz der Arbeit ihrer Vorgänger. „Nicht zufriedenstellend“, „viel zu wenig in der Umsetzung“, „weit hinter den Ansprüchen zurück“, „Zeit mit anderen Themen verbracht“ - Merz hängte Kritikpunkt an Kritikpunkt. Bei ihrem Vorgänger Kerkhoff, den Merz als Aufsichtsratsvorsitzende kontrolliert hatte, klang die Kritik am eigenen Unternehmen ähnlich.