Rheinische Post Mediengruppe : SZ-Geschäftsführer Marx übernimmt zusätzliche Aufgabe

Thomas Marx, Geschäftsführer der Saarbrücker Zeitungsgruppe Foto: PHOTOGRAPH YAPH

Saarbrücken Thomas Marx, als Geschäftsführer der Saarbrücker Zeitungsgruppe an den Standorten Saarbrücken und Trier zuständig für Logistik, Briefgeschäft, Vorstufe sowie Druck, übernimmt ab 1. Juli zusätzlich eine neue Aufgabe in diesen Bereichen bei der Rheinische Post Mediengruppe in Düsseldorf, dem Mehrheitsgesellschafter der Saarbrücker Zeitungsgruppe.