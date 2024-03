US-Autobauer Tesla wählt neuen Betriebsrat

Nahe dem Werk protestieren seit Ende Februar Umweltaktivisten im Wald gegen eine von Tesla geplante Erweiterung des Geländes um einen Güterbahnhof. Dafür müsste Wald gerodet werden. Die Polizei ordnete am Freitag Auflagen für das Camp an, darunter den Abbau von Baumhäusern. Dagegen reichten die Aktivisten einen Eilantrag am Verwaltungsgericht Potsdam ein. Das Gericht setzte die Auflagen zunächst außer Kraft und kündigte eine Entscheidung für frühestens Dienstag an.