E-Auto : Tesla liefert Model Y ab August in Deutschland aus

Palo Alto Mit einem Mini-SUV wil Tesla auch den deutschen Markt erobern. Ab August soll das Fahrzeug auch in Deutschland erhältlich sein.

Tesla startet in wenigen Wochen mit der Auslieferung seines Mini-SUV Model Y in Europa. Die ersten Fahrzeuge sollen im August in Deutschland übergeben werden, wie der Elektroauto-Hersteller am Freitag ankündigte. Sie kommen aus Shanghai.