Projekt in Brandenburg : Tesla-Großfabrik: Naturschützer fordern Beteiligung

Projekt in Brandenburg

In diesem Waldgebiet plant Tesla den Bau einer Gigafactory. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa.

Potsdam Naturschützer wollen beim Großprojekt des US-Autobauers Tesla in Brandenburg mitentscheiden.

„Noch wurden weder Bürger oder Naturschutzverbände in das Projekt einbezogen“, sagte Friedhelm Schmitz-Jersch, Landesvorsitzender des Naturschutzbundes Brandenburg (Nabu), der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Gelände in Grünheide nahe Berlin, auf dem der US-Konzern 2021 mit dem Bau von Elektroautos beginnen will, stehen derzeit noch Kiefern.