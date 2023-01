Elektroautobauer : Tesla gibt nach Rekordjahr 2022 ambitionierte Ziele aus

Austin Der E-Auto-Pionier Tesla hat erneut Bestmarken bei Gewinn und Umsatz aufgestellt. Aktionäre reagieren jedoch verhalten. Elon Musks Eskapaden rund um die Übernahme von Twitter hatten für Verstimmung gesorgt.

Tesla hat 2022 trotz hoher Inflation, Konjunktursorgen und Lieferkettenproblemen so viel verdient wie nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Der Elektroautokonzern von Starunternehmer Elon Musk steigerte den Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar (11,5 Mrd Euro), wie Tesla nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse wuchsen demnach um 51 Prozent auf 81,5 Milliarden Dollar. 2023 könnte jedoch schwieriger werden. Das Management wisse, dass es Fragen wegen des „ungewissen Wirtschaftsumfelds“ gebe, hieß es im Brief an die Aktionäre.