Mobilität : Tesla: Entschuldigung nach Protest auf Automesse in China

Shanghai Verhält sich Tesla „anmaßend“ und ignoriert Kritik von Kunden? Auf der Automesse in Shanghai gibt sich der US-Hersteller nach staaatlichem Protest einsichtig - und gibt eine Entschuldigung ab.

Staatsmedien sprachen am Mittwoch von einer anfänglich „anmaßenden Haltung“ des Autobauers, der sich in seiner ersten Reaktion „kompromisslos“ gezeigt hatte.

Die Kontroverse begann mit einem Protest der Frau, die am Montag auf dem Tesla-Stand auf der Automesse auf ein „Model 3“-Auto gestiegen war und lauthals Bremsversagen beklagt hatte. Sie wurde von Sicherheitsleuten abgeführt. Die Videos gingen viral. Bislang sind keine Probleme mit den Bremsen bei Tesla bekannt, aber in Reaktionen beklagten Kunden wiederum andere Mängel ihrer Autos.

Derart unter Druck entschuldigte sich das Unternehmen am Dienstagabend und versprach, „aktiv auf die Meinungen, Vorschläge und die Kritik unserer Kunden, Internetnutzer und Freunde in den Medien“ hören zu wollen. Tesla wolle „mit einer aufrechten Haltung nach Lösungen suchen“. Das Unternehmen, das in Shanghai eine Fabrik gebaut hat, erlebt einen rasanten Absatz in China. 2020 verkaufte Tesla 140.000 „Model 3“ - rund ein Achtel aller verkauften E-Autos in China.