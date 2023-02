Energie : Tennet will mit Bund über Stromnetz-Verkauf verhandeln

Tennet will mit Bund über Stromnetz-Verkauf verhandeln

Zwei Mitarbeiter im Tennet-Umspannwerk Klixbüll/Süd. Der niederländische Netzbetreiber Tennet erwägt den Verkauf seines deutschen Stromnetzes an den Staat. Foto: Christian Charisius/dpa

Bayreuth Es gibt große Pläne für den Ausbau, doch das kostet viel Geld. In Deutschland wird der Eigenkaptialbedarf auf 15 Millionen Euro geschätzt. Wäre ein Verkauf an den Bund die Lösung?

Der niederländische Netzbetreiber Tennet will mit der Bundesregierung über den Verkauf seines deutschen Stromnetzes an den Staat verhandeln. Grund ist der hohe Eigenkapitalbedarf für die Energiewende, den Tennet am Freitag allein für den Ausbau seines deutschen Netzes auf 15 Milliarden Euro bezifferte.