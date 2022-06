Branchenstudie : Teil der Gasspeicher künftig für Wasserstoff nutzbar

Die Anlage des Erdgasspeichers (Astora GmbH) in Rehden ist der größte deutsche Gasspeicher. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Berlin Wie können Gasspeicher in Deutschland in Zukunft genutzt werden? Laut einer Studie könnten für die Nutzung mit Wasserstoff angepasst werden - allerdings nur teilweise.

Laut der Untersuchung „Wasserstoff speichern - soviel ist sicher“ könnten bestehende Gasspeicher für die Speicherung von 32 Terrawattstunden Wasserstoff umgerüstet werden. Weitere 41 Terrawattstunden an Kapazität müssten demnach zusätzlich zugebaut werden, um das deutsche Langfrist-Klimaziel zu erreichen.

Die Untersuchung wurde am Montag in Berlin vorgestellt. Sie wurde unter der Leitung des Gastechnologischen Instituts in Freiburg erstellt. Auftraggeber sind der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie, der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches und die Initiative Energien Speichern.