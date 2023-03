Börse in Frankfurt Tech- und Immobilienwerte beleben den Dax

Die Aktien des Wohnimmobilienunternehmens Vonovia machten mit einem Kurssprung von 5,7 Prozent ihre Vortagesverluste weitgehend wett. Im MDax erholten sich TAG Immobilien mit plus 6,8 Prozent etwas. Zudem schlossen die Papiere von Aroundtown nach einem weiteren Rekordtief an diesem Morgen letztlich leicht im Plus. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist rechnet im laufenden Jahr mit einem deutlichen Rückgang beim operativen Ergebnis. Für 2022 will er zudem keine Dividende zahlen. Erst für 2023 soll es wieder eine geben.