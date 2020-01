Nach Streikwellen : Tauwetter bei Lufthansa: Zu Mediation mit Ufo bereit

Frankfurt/Main Nach dem Flugbegleiter-Streik über Silvester in der Lufthansa-Gruppe scheint nun Bewegung in den Tarifkonflikt zu kommen. Die Lufthansa geht einen Schritt auf die Gewerkschaft Ufo zu.

Nach drei Streikwellen können Passagiere der Lufthansa auf störungsfreie Monate hoffen. In dem festgefahrenen Tarifkonflikt mit der Kabinen-Gewerkschaft Ufo hat der Konzern am Montag angekündigt, einer Mediation zu nicht-tariflichen Streitthemen zustimmen zu wollen.

Intern müssen sich Baublies und der verbliebene Restvorstand einer Neuwahl stellen. Erstmals tritt zu den Vorstandswahlen eine oppositionelle Liste namens „Phoenix“ an, wie aus internen Veröffentlichungen der Gewerkschaft hervorgeht. Die bisherige Führung der streitbaren Spartengewerkschaft ist auf einer Liste mit dem Titel „No more Games“ (keine weiteren Spielchen) vertreten.

Die Phoenix-Gruppe strebt nach eigenen Angaben eine Neuorientierung der Gewerkschaft an, die aus ihrer Sicht bislang zu stark zentral vom Vorstand gesteuert worden sei. Impulse müssten künftig wieder mehr aus den tarifierten Airlines kommen. Tarifpolitik gehöre an den Verhandlungstisch und nicht in die mediale Öffentlichkeit, heißt es in weiteren „Kernpunkten“ zur Wahl. Auch sollten die Bedürfnisse der Mitglieder wieder in den Vordergrund rücken und tarifliche Ziele nicht mit persönlichen Anliegen des Vorstands verknüpft werden.