Produktion soll 2021 starten : Taskforce für geplante Tesla-Fabrik nimmt Arbeit auf

So könnte es einmal aussehen: Eine Computersimulation stellt den Endzustand der „Gigafactory“ genannten Tesla-Batteriefabrik im US-Bundesstaat Nevada dar. Foto: Tesla/dpa.

Potsdam Die Taskforce der Brandenburger Landesregierung für den geplanten Bau einer Großfabrik des amerikanischen E-Autobauers Tesla in Grünheide bei Berlin hat am Freitag in Potsdam ihre Arbeit aufgenommen.

Unter Leitung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) treffen sich die Mitglieder künftig regelmäßig. „Lassen Sie uns an die Arbeit gehen“, sagte Woidke zu Beginn.

Mitglieder sind Vertreter von Tesla, die Ressortchefs von Ministerien, Beteiligte aus der Kommune und dem Landkreis. Die Taskforce will für alle der Ansprechpartner sein.