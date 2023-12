Gewerkschaft vs. Arbeitgeber Tarifrunde für Einzelhandel erneut ohne Einigung

Mehr als acht Monate dauert die Tarifauseinandersetzung im Handel inzwischen. In insgesamt mehr als 60 Verhandlungsrunden konnte bisher nirgendwo eine Einigung erzielt werden. Mit zahlreichen Warnstreiks versuchte Verdi, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Verbraucherinnen und Verbraucher spüren den Konflikt bislang allerdings kaum, da Supermärkte trotz der Arbeitskämpfe in der Regel nicht schließen müssen. Zuweilen dauert es an den Kassen etwas länger. Auch fehlen in den Regalen manchmal einige Produkte.