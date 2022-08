Droht Preisschock? : Tankrabatt endet zum 1. September – Experte warnt vor Lieferengpässen bei Benzin und Diesel

Der Tankrabatt in Deutschland endet zum 1. September. Bei der Frage, ob danach mit einem Preisschock an den Tankstellen zu rechnen ist, gehen die Expertenmeinungen auseinander.(Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Sauer

Droht Autofahrern mit dem Ende des Tankrabatts zum 1. September ein neuer Preisschock? Während der ADAC beschwichtigt, warnt ein Experte gar vor Versorgungsengpässen.

Tankrabatt endet, Spritpreise steigen bereits zuvor – ADAC beschwichtigt

Diesen Einschätzungen widerspricht der ADAC in Teilen. Seit vergangenem Wochenende sind die bundesweit durchschnittlichen Spritpreise zwar erstmals seit mehreren Wochen wieder gestiegen, dennoch rechnet der ADAC zunächst nicht mit einem sprunghaften Anstieg ab dem 1. September.

Hintergrund für diese Annahme ist die Tatsache, dass auch Tankstellenbetreiber durch den Tankrabatt Sprit günstiger einkaufen. Vermutlich werden die Tankstellen ihre Treibstofftanks vor dem 1. September noch einmal auffüllen und Benzin und Diesel dann zunächst weiter vergünstigt abgeben zu können, um sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Spritpreise: Experte rechnet mit sprunghaftem Anstieg nach Tankrabatt-Ende

Nicht erst im letzten Moment #tanken : Die Senkung der Energiesteuer auf #Benzin und #Diesel geht am 31. August zu Ende. en2x rät, zur Vermeidung von langen Schlangen oder gar Versorgungsengpässen stets rechtzeitig zu tanken. #Tankrabatt https://t.co/0Ii8JVuRcp

Saarland: Prognostizierte Preise für Benzin und Diesel ab dem 1. September

Drei Monate lang hat die Bundesregierung die Energiesteuer für Sprit gesenkt. Die Ersparnis für Autofahrer beträgt derzeit noch knapp 35 Cent für Benzin und etwa 17 Cent für Diesel. Ausgehend von den Durchschnittspreisen im Saarland am 24. August werden folgende Preise für Benzin und Diesel Anfang September erwartet:

Experte warnt: Versorgungsengpässe durch logistische Probleme und Ansturm auf Tankstellen

Vor allem die anhaltende Trockenheit könnte zum Preistreiber werden. Das Rheinniedrigwasser stellt ein zunehmendes logistisches Problem dar. Erschwerend hinzu kommt laut Willig eine hohe Belastung der Güterbahn sowie der Teilausfall einer Raffinerie in Österreich, die für die Versorgung Süddeutschlands wichtig ist. „Unsere Logistiker tun alles, um die Versorgung auch unter diesen erschwerten Bedingungen aufrechtzuerhalten und Engpässen vorzubeugen“, sagte Willig.

In diesem Zusammenhang ergänzt der Sprecher des Tankstellen-Interessenverbandes (TIV), Herbert Rabl, es gäbe bei der Preisdiskussion zwei Fraktionen. Eine Gruppe habe den Sprit vor dem 1. Juni ohne den Steuernachlass eingekauft und wolle die dadurch entstandenen Verluste ab dem 1. September an die Autofahrer weitergeben. Demgegenüber hat die andere Gruppe den Sprit mit Tankrabatt billig eingekauft und wolle „in den Preiskampf gehen“, so Rabl gegenüber dem Online-Portal Merkur.