Rückruf für zwei Käse-Produkte von Lidl : Gesundheitsschädlich – Finger weg von diesen Mozzarella-Sticks

Saarbrücken Die beiden Käse-Produkte gab es auch im Saarland zu kaufen. Bei diesen Mindeshaltbarkeitsdaten können Sie die Produkte zurückgeben.

Gesundheitsschädliches Ethylenoxid kann enthalten sein

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das in den Produkten verwendete Johannisbrotkernmehl mit Ethylenoxid belastet ist. Ethylenoxid ist ein in der EU nicht zugelassener Biozidwirkstoff und wird als gesundheitsschädlich eingestuft. Deshalb sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und die Produkte nicht verzehren.

Lidl hat Produkte aus Verkauf genommen

Die betroffenen Produkte "Vemondo Veganer Mozzarelli, 100g" und "Vemondo Vegane Sticks Cheese-Style, 250g" des Herstellers Vefo GmbH wurden bei Lidl in Deutschland in den oben genannten Bundesländern verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl in Deutschland sofort reagiert und die betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen. Die Produkte können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.