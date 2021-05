„Ever Given“ : Suezkanal: Streit um beschlagnahmtes Schiff weiter ungelöst

Kairo Tagelang hatte die „Ever Given“ Ende März den Suezkanal blockiert - eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Das Containerschiff wurde beschlagnahmt und darf Ägypten noch immer nicht verlassen.

Das Gericht in der Stadt Ismailia sei nicht zuständig und habe den Fall an ein anderes Gericht verwiesen, sagte der für die Kanalbehörde auftretende Anwalt. Nun ist am dortigen Wirtschaftsgericht am nächsten Samstag eine Anhörung geplant.