Eon-Berechnungen : „Sturm“ Yulia treibt Windstrom zu neuem Rekord

München Auch schlechtes Wetter kann eine gute Seite haben denn die hohen Winde des Sturmtiefs „Yulia“ haben den Windrädern in Deutschland kräftig Schub gegeben.

Nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon sorgte Sturmtief „Yulia“ dafür, dass am vergangenen Samstag mit 46,2 Gigawatt in der Spitze so viel Windstrom in das deutsche Stromnetz eingespeist wie nie zuvor. Erreicht wurde dieser Wert zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr, wie Eon am Montag berichtete.