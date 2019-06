Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung : Studie: Zahl der Mini- und Teilzeitjobber hoch

Düsseldorf Jedes fünfte Arbeitsverhältnis in Deutschland ist laut Hans-Böckler-Stiftung „atypisch“. Frauen sind besonders betroffen.

Ein Fünftel aller Kernbeschäftigten in Deutschland arbeitet in Teilzeit, einem Minijob oder ist befristet angestellt. Die Zahl dieser sogenannten atypischen Beschäftigten rangiere weiterhin auf einem hohen Niveau, teilte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Montag mit. Im Gesundheits- und Sozialwesen ist sie am höchsten, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen. Als Kernbeschäftigte gelten Arbeitnehmer im Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Grundlage für die WSI-Datenauswertung sind die aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2017.