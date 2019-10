Wissenschaftsstudie : Die Kluft zwischen Gut- und Geringverdienern wird immer größer

Düsseldorf Höhere Steuern für Besserverdienende und höherer Mindestlohn, um Geringverdiener aufzufangen: Das verlangen die Sachverständigen einer gewerkschaftsnahen Studie.

„Die deutsche Gesellschaft ist heutzutage insgesamt ungleicher, als sie es in den 1990er Jahren war.“ Insbesondere gilt dies fürs Gehalt. Demnach nehme die Einkommensungleichheit in Deutschland sogar weiter zu.

Um eine „tiefgreifende Spaltung der Gesellschaft zu verhindern“, fordern die Analysten, Besserverdiener höher zu besteuern. Die Wissenschaftler sprechen von „größerem Beitrag zur staatlichen Umverteilung“, die Haushalte mit mehr Einkommen leisten müssten. Im Gegenzug bräuchten jene, die weniger verdienen, einen erhöhten Mindestlohn. Damit soll nach Ansicht der Gutachter verhindert werden, „dass Haushalte am unteren Ende den Anschluss an die Gesellschaft verlieren“, heißt es in dem Bericht. Außerdem halten sie eine stärkere Tarifbindung und Eingriffe in den Arbeitsmarkt für erforderlich.