Strom und Gas : Steigende Energiepreise: Wann Sie den Anbieter wechseln sollten

Die Preise für Strom und Gas steigen. Sollten Sie deshalb jetzt den Anbieter wechseln? Ein Experte der Verbraucherzentrale gibt Tipps für den richtigen Strom- und Gas-Tarif.

Läuft Ihre Preisgarantie bei Strom oder Gas jetzt aus oder hat ihr Anbieter die Preise Ihres Tarifs angehoben? Viele Verbraucherinnen und Verbraucher dürften sich angesichts der steigenden Energiekosten fragen, was sie nun tun sollen. Udo Sieverding, Bereichsleiter Energie bei der Verbraucherzentrale NRW, gibt Antworten.

Lohnt sich der Wechsel vom inzwischen oftmals teureren Sondervertrag in die Grundversorgung?

Udo Sieverding: Die Energiemärkte stehen Kopf. Während die Grundversorgung jahrelang der teuerste Tarif war, profitieren Kunden der Grundversorgung derzeit von der defensiven Beschaffungsstrategie der Grundversorger und der Mischkalkulation über die vergangenen zwei bis drei Jahre. Kunden sollten daher erwägen, sich in die Grundversorgung fallen zu lassen.

Dauerhaft ist aber auch in der Grundversorgung davon auszugehen, dass die Preise weiter anziehen und sich dem Niveau der teuren Sonderverträge angleichen.

Gibt es bei Preissteigerungen ein Sonderkündigungsrecht?

Sieverding: In der Regel schon. Bei einem Sondervertrag haben Kundinnen und Kunden dann ein Sonderkündigungsrecht, wenn sich der Vertrag ändert - eine Preisänderung stellt in den allermeisten Fällen so eine Vertragsänderung dar.