Flugzeugbau : Streit um Airbus-Konzernumbau: IG Metall will Druck erhöhen

Frankfurt/Hamburg Für die Luftfahrt war die Coronakrise eine Vollbremsung. Nun bereiten sich Flugzeugbauer wie Airbus auf den Hochlauf der Produktion vor. Inmitten dieser Planungen droht ein Konflikt mit deutschen Belegschaften.

Betriebsräte und IG Metall werfen dem Management des Flugzeugbauers vor, auf Kompromissvorschläge nicht mit Zugeständnissen zu reagieren. „Wir sehen wirklich, dass unsere Firma nicht bereit ist, mit uns auf Augenhöhe was zu vereinbaren“, sagte der Konzernbetriebsratsvorsitzende Holger Junge am Mittwoch.

Nach seinen Worten sind die Beschäftigten inzwischen bereit, Teile der geplanten Umstrukturierung zu akzeptieren und „auch schmerzhafte Veränderungsprozesse mitzutragen“. Im Gegenzug verlangen sie, dass Airbus für alle Standorte des Konzerns verbindliche Zusagen zu künftigen Arbeitspaketen und zur Beschäftigungssicherung gibt. „Wir wollen dort unsere Workshare-Anteile behalten, vom Volumen her und auch von der Qualität“, sagte Junge. Entsprechende Vorschläge habe man vor drei Wochen dem Management übermittelt, darauf aber nur eine unverbindliche Reaktion ohne jegliche Zusage oder konkrete Informationen erhalten, so Junges Vorwurf: „Es ist nichts belegt mit irgendetwas.“

Airbus-Chef Guillaume Faury hatte im Frühjahr angekündigt, dass die Flugzeugproduktion in Deutschland und Frankreich neu aufgestellt werden soll. Dazu sollen in den beiden Ländern jeweils neue Unternehmen gegründet werden, die vollständig zu Airbus gehören. Teile von Airbus und große Teile der Tochter Premium Aerotec sollen in der neuen Gesellschaft aufgehen. Zudem soll eine neue Einheit mit Sitz in Deutschland gegründet werden, die sich auf die Fertigung von Einzelteilen und Kleinkomponenten konzentriert. Dieser Teil der Umstrukturierung ist für die Gewerkschaft eine „rote Linie“, die nicht überschritten werden dürfe.