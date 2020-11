Klöckner gegen Timmermans : Ordnungsruf im Streit um EU-Agrarreform

Brüssel Landwirtschaftsministerin Klöckner reagiert auf die Drohung des Kommissionsvize Timmermans, das Projekt zu stoppen.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) rügt den Ersten Vize der EU-Kommission, Frans Timmermans. Der Niederländer, der in der Kommission für den Green Deal verantwortlich ist, findet, dass EU-Parlament und Mitgliedstaaten bei den Arbeiten an der Agrarreform zu wenig Ehrgeiz in Sachen Umweltschutz zeigten und droht deswegen, den Gesetzgebungsvorschlag der Kommission zurückzuziehen und einen anderen vorzulegen. Das hatte jüngst bereits für Ärger in den EU-Staaten gesorgt. Nun heißt es in einem Schreiben Klöckners an Timmermans, das unserer Zeitung vorliegt: „Ihr Hinweis, die Vorschläge auch zurückziehen zu können, ist nur mit Unverständnis zur Kenntnis genommen worden.“