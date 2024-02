Telekommunikation Streit über Mobilfunk-Frequenzen

Außerdem betonte Haas, dass man das Gesamtwohl in den Vordergrund stellen müsse. „Sollte einer der drei Netzbetreiber Spektrum abgeben, sind für Millionen von Verbraucherinnen und Verbraucher Einbußen in der Netzversorgung und -qualität zu befürchten.“ Damit sprach Haas den auch von der Netzagentur bestätigten Aspekt an, dass zu wenig Frequenzumfang freiwerde, als dass man es gut unter vier Netzbetreibern aufteilen könne - statt wie bisher unter der Deutschen Telekom, Vodafone und O2.