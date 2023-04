Für Mindestlohn und 13. Monatsgehalt Erstmals Streik bei Lieferando – Auch Beschäftigte aus dem Saarland dabei

Bislang soll es bei Lieferando immer mal wieder nur einzelne Protestaktionen gegeben haben. Ein flächendeckender Ausstand schien bis dahin aber wegen des raschen Wechsels in der Belegschaft eher schwierig. Jetzt aber organisiert NGG die erste Arbeitsniederlegung bundesweit. Streiks in anderen Städten seien bereits vorgesehen, kündigt Baumeister an.