Mobilfunk : Störung im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom

Derzeit kommt es im Mobilfunktnetz der Deutschen Telekom zu einer Störung. Was davon alles betroffen ist.

Am Dienstagnachmittag meldet die Deutsche Telekom per Twitter eine Störung in ihrem Mobilfunknetz: Aktuell kommt es vereinzelt zu Beeinträchtigungen bei ankommenden und abgehenden Mobilfunkgesprächen über LTE (Voice-over-LTE), sowie bei SMS und Mobilbox. GSM-Telefonie via 2G ist nicht betroffen“, teilt der Konzern per Twitter mit.