Börse in Frankfurt : Stimmungsdaten treiben den Dax weiter an

Stimmungsdaten treiben den Dax weiter an

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Das günstige monetäre Umfeld sowie robuste Konjunkturdaten haben den Dax heute weiter angetrieben.

Der deutsche Leitindex stieg bis zum Mittag um 0,79 Prozent auf 15.636,48 Punkte und steuert damit auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Auf Wochensicht deutet sich trotz des Kursrutsches am Montag ein Wochenplus von 0,6 Prozent an.