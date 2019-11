Kleine und mittlere Betriebe : Stimmung in Chinas Industrie hellt sich weiter auf

Ein Sicherheitsbeamter auf einer chinesischen Wirtschaftsmesse. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa.

Peking In China hat sich die Stimmung in kleinen und mittleren Industriebetrieben noch einmal verbessert. Das lässt sich aus dem am Freitag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins „Caixin“ für das verarbeitende Gewerbe ablesen.

Demnach wurde der beste Indexwert seit Februar 2017 erreicht, er stieg von 51,4 Punkten im Vormonat auf 51,7 Punkte. Werte über 50 Punkte deuten auf Wachstum hin.