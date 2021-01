In Zeiten der Pandemie : Steinmeier ruft im Kampf gegen Corona zu mehr Homeoffice auf

In Zeiten der Pandemie

Bundespräsident Steinmeier will einen gemeinsamen Appell zu mehr Homeoffice vorstellen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Im Kampf gegen Corona soll das Arbeiten von zu Hause eine größere Rolle spielen, fordern immer mehr Stimmen. Nun macht sich auch Bundespräsident Steinmeier für mehr Homeoffice stark - im Bündnis mit Gewerkschaften und Arbeitgebern.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts der Corona-Bedrohung zu mehr Arbeiten im Homeoffice aufgerufen. „Ermöglichen Sie das Arbeiten von zu Hause aus“, appellierte er am Freitag in Berlin an die Arbeitgeber.