Tourismus Starke Nachfrage nach Urlaubsreisen

Auf dem deutschen Markt bleibt das Angebot an Sitzplätzen weiter knapper als in anderen europäischen Ländern, die Preise sinken aber auch im globalen Maßstab nicht. Wenngleich gerade die touristischen Anbieter mehr Flüge starten, bleibt das Gesamtangebot in Deutschland deutlich unter den Werten aus dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019. Nach Auswertung des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) wird das Sitzplatzangebot bis einschließlich Mai 2024 lediglich 84 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen. Im übrigen Europa werden hingegen 102 Prozent erwartet.