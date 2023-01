Verkehr : Städtetag kritisiert Trend zu großen Autos

Ein SUV parkt in einer Reihe mit anderen Autos. Der Deutsche Städtetag bringt höhere Parkgebühren für SUV und andere große Wagen ins Spiel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Stuttgart/Berlin „Immer größer“ - der Deutsche Städtetag kritisiert den ungebremsten Trend zum SUV. Für mehr Lebensqualität in den Städten sollten den Fahrern die Kosten fürs Parken und Fahren berechnet werden.

„Der Trend bei den Autos kennt offenbar nur eine Richtung: immer größer, immer schwerer“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Dienstag). „Das passt nicht in eine Zeit, in der wir über Energie- und Flächensparen, Klima- und Ressourcenschutz diskutieren.“ Für mehr Lebensqualität in den Städten brauche es weniger und nicht noch größere Autos.