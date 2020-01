Trotz Protesten : In St. Ingbert soll neues IT-Gebäude entstehen

St. Ingbert Das Software-Unternehmen Abat+ will ein neues Firmengebäude auf dem Gelände des Innovationsparks Beckerturm in St. Ingbert bauen, wie Geschäftsführer Peter Grendel mitteilt. Zusammen mit der Firma Daimler Protics will Abat+ dort an der sogenannten Industrie 4.0 und der Digitalisierung von Industrieanlagen arbeiten.