Freizeit : Spielwarenmesse zeigt nach Corona-Pause wieder Trends

Rund 2100 Aussteller aus fast 70 Ländern präsentieren auf der Spielwarenmesse in Nürnberg ab dem 1. Februar ihre Neuheiten (Archivbild). Foto: Nicolas Armer/dpa

Nürnberg Womit spielen Kinder gerne? Und welche Neuheiten könnten demnächst in die Spielzeuggeschäfte kommen? Nach drei Jahren Corona-Pause trifft sich die Branche erstmals wieder auf der weltgrößten Spielwarenmesse.

Spielzeuge, die reale und digitale Welt verbinden, die den Kult um He-Man und die Marvel-Helden wieder aufleben lassen oder in fremde Welten entführen - das sind die großen Trends, die auf der weltgrößten Spielwarenmesse ab dem 1. Februar zu sehen sind.

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie trift sich die Branche wieder in Nürnberg. Rund 2100 Aussteller aus fast 70 Ländern werden dort bis zum 5. Februar ihre Neuheiten präsentieren. Anders als in früheren Jahren wird die Fachmesse diesmal in Teilen auch fürs normale Publikum öffnen.