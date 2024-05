Nach fast 90 Jahren Spielwarenhersteller Schleich verlegt Hauptsitz

In Zukunft soll ein neuer Standort in der tschechischen Hauptstadt Prag darüber hinaus unter anderem Finanzaufgaben und Kundenservice übernehmen. Den Beschäftigten in Schwäbisch Gmünd wird demzufolge angeboten, an die zwei neuen Standorte zu wechseln. Dazu, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dem Schritt betroffen sind, wollte sich eine Sprecherin zunächst nicht äußern: „Die Gespräche mit unserem Betriebsrat haben heute begonnen. Diese werden wir respektieren.“