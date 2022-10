Marken : „Spezi“-Streit: Paulaner darf Getränk weiter so nennen

„Spezi“-Streit: Paulaner darf Getränk weiter so nennen

Das Kultgetränk «Spezi» - einmal von der Großbrauerei Paulaner und einmal von der Augsburger Riegele Brauerei. Wem gehört der begehrte Name? Foto: Peter Kneffel/dpa

München Die herb-süße Mischung aus Cola und Orangenlimo hat viele Fans. In Bayern haben zwei Brauereien um den Begriff „Spezi“ gestritten. Jetzt hat ein Gericht entschieden.

Wer in einer Wirtschaft irgendwo in Deutschland ein „Spezi“ bestellt, bekommt eine Mischung aus Orangenlimonade und Cola vorgesetzt - egal von welcher Firma. Denn der Begriff hat sich seit vielen Jahren für jede Form des bräunlichen Mischgetränks durchgesetzt. Dabei gibt es in Bayern zwei Brauereien, die ihre prickelnde Brause explizit unter dem Namen „Spezi“ vertreiben. Jahrzehntelang ging diese Koexistenz gut, doch nun musste ein Gericht entscheiden: Darf auch die große Paulaner-Brauerei aus München ihr Produkt „Spezi“ nennen oder steht das nur der kleinen Brauerei Riegele aus Augsburg zu?