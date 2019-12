Reichensteuer : Saar-SPD und Linke begrüßen Vorstoß zur Reichensteuer

Saarbrücken Die neu gewählte SPD-Spitze hat die Vermögens- und Erbschaftssteuer für Top-Verdiener und Firmenerben wieder ins Spiel gebracht. Während die Saar-SPD-Landtagsfraktion den Vorstoß von SPD-Chef Walter-Borjans begrüßt, lehnt die CDU-Fraktion den Vorschlag ab, weil er mittelständische Betriebe belaste, denen dann das Geld für Investitionen fehle.

Die AfD vertrat in der Landespressekonferenz gestern eine ähnliche Position. Oskar Lafontaine, Fraktionschef der Linken, freute sich über den Vorschlag. Die Vermögenssteuer sei zu Zeiten Helmut Kohls „selbstverständlich“ gewesen. „Wir leben in einer perversen Umverteiler-Wirtschaft, in der immer weniger Menschen immer mehr besitzen“, wetterte er. Der Staat habe ein Einnahme-Problem, die öffentliche Infrastruktur sei völlig unterfinanziert. Deutschlands Investitionsquote liege unter dem Durchschnitt aller OECD-Staaten. „Das ist fatal für einen Industriestaat.“ Alleine die Abschaffung des Solidaritätszuschlages koste zehn Milliarden Euro. Dass die kalte Progression (Einkommensteuersätze werden nicht an Inflation angepasst) sich ebenfalls problematisch auswirke, erkannten alle Politiker an.