Investieren Sparkassen-Chef rät zu langfristigen Anlagen statt Tagesgeld

Mit Tagesgeld spare man derzeit der Inflation hinterher, auf Dauer mache das wirtschaftlich keinen Sinn, sagte Schleweis. „So lange die Inflation in der Größenordnung ist, wie wir jetzt haben, verliere ich jedes Jahr an Substanz.“ Sinnvoller sei eine längerfristige Anlage in Wertpapiere, bei denen man Schwankungen dann aber aussitzen müsse.