Wirtschaftsministerin : Spanierin Calviño will Eurogruppen-Chefin werden

Spanierin Calviño will Eurogruppen-Chefin werden

Madrid Nach dem Abgang des Portugiesen Mário Centeno braucht die Eurogruppe einen neuen Vorsitz. Nun bewirbt sich Spaniens Wirtschaftsministerin offiziell. Sie könnte die erste Frau auf dem Posten werden.

Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calviño (51) wird sich für das Amt als Vorsitzende der Eurogruppe bewerben. Das kündigte die Regierung in Madrid via Twitter an.