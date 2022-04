Tourismus : Sonnige Ski-Saison geht dem Ende zu

München Erst der Totalausfall wegen Pandemie, dann Corona-Regeln und steigende Energiepreise: keine einfachen Zeiten für die Bergbahnen. Doch die Liftbetreiber sind mit der Skisaison ausgesprochen zufrieden.

Der Vorstand des Seilbahnverbandes sowie der Bayerischen Zugspitzbahn, Matthias Stauch, sprach von einer „turbulenten, aber dennoch zufriedenstellenden Saison“. „Vor allem in den Weihnachts- und Faschingsferien sind viele Gäste in die Skigebiete gekommen.“

Letzte Runden

Viele Skigebiete haben schon geschlossen, etwa im Classic-Gebiet in Garmisch-Partenkirchen fuhren die Skilifte am Sonntag zum letzten Mal. In höhergelegenen Gebieten wie am Nebelhorn und an der Zugspitze können Skifahrer aber voraussichtlich noch bis zum 1. Mai ihre Schwünge ziehen. Die Bedingungen seien dort noch sehr gut, zumal nun noch einmal Schnee komme, erläuterte der VDS. Damit sei im letzten Monat nochmals Neuschnee-Skifahren mit Powder angesagt, hieß es bei der Zugspitzbahn.