Reichster Mann Südkoreas : Sohn von Samsung-Gründer mit 78 Jahren gestorben

Seoul Lee Kun Hee galt als Einzelgänger unter den Chefs der südkoreanischen Familienkonzerne. Unter seiner Leitung entwickelte sich Samsung jedoch zum Technologieriesen und Vorzeigeunternehmen des Landes.

Der Vorstand von Samsung Electronics, Lee Kun Hee, ist tot. Er starb am Sonntag in einem Krankenhaus in Seoul, wie das südkoreanische Unternehmen bekanntgab. Zur genauen Todesursache machte Samsung keine Angaben. Lee war 78 Jahre alt.