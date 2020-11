Bis 2024/2025 : Söder: Kaufprämien für E- und Hybridautos verlängern

Ein Hybrid-Fahrzeug steht an einer Ladestation. Foto: Sven Hoppe/dpa

München/Berlin Die E-Mobilität scheint langsam Fahrt aufzunehmen - jedenfalls, wenn man die Bestellungen und Neuzulassungen bei alternativen Antrieben betrachtet. Für das „Autoland“ Bayern prescht Markus Söder mit dem Vorschlag längerer und höherer Förderung vor. Ziehen andere nach?

„Es kommt darauf an, dass wir über längere Zeit die Bestellungen halten“, sagte der CSU-Politiker bei einer digitalen Konferenz des „Handelsblatts“ am Donnerstag.

Für den 17. November ist ein weiterer „Autogipfel“ zwischen Bundesregierung, Branchenvertretern und Gewerkschaftern sowie den Regierungschefs der drei „Autoländer“ Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg angesetzt. Die Branche ringt parallel zum generellen Nachfragerückgang durch die Pandemie mit der teuren Umstellung auf alternative Antriebe sowie mehr Digitalisierung in der Fertigung und bei den Produkten. Viele Jobs sind gefährdet, besonders bei kleineren Zulieferbetrieben. „Wir wollen ja die Transformation erreichen“, meinte der bayerische Regierungschef, in dessen Bundesland etwa die Zentralen von BMW, Audi und MAN beheimatet sind.

Die im Sommer schon einmal ausgeweitete Kaufprämie für E-Autos führte im Oktober zu einem Rekord von 32 324 Förderanträgen in Deutschland - drei Mal so viele wie vor einem Jahr. 23.158 Elektro-Pkw wurden neu angemeldet, damit besaß jede zwölfte Neuzulassung ausschließlich einen E-Motor. Insgesamt sind die staatlichen Zuschüsse auf Wagen mit Alternativantrieben begrenzt. Reine E-Autos zum Beispiel werden nach dem bisherigen Konzept mit 9000 Euro gefördert - der Bund übernimmt 6000 Euro, die Hersteller den Rest. Ab Mitte November können Käufer Programme von Bund und Ländern gleichzeitig in Anspruch nehmen.