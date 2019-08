Autozulieferer : Bosch-Werk in Homburg droht Stellenabbau

Homburg Volkmar Denner, Chef des größten Autozulieferers Bosch, hat wegen der sinkenden Nachfrage nach Diesel-Fahrzeugen einen Personalabbau an den Diesel-Standorten angekündigt. Der geht auch am Werk in Homburg nicht vorbei.