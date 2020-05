Ökostrom : Mehr neue Windräder sollten möglich sein

Berlin Die Lobbyistin für erneuerbare Energien fordert einen Fahrplan zur Steigerung der Ökostrom-Erzeugung.

Die große Koalition in Berlin hat sich nach langem Streit auf neue Regeln für Windräder und Solaranlagen geeinigt, um den Öko-Strom-Ausbau schneller voranzubringen. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE), sieht darin einen Schritt in die richtige Richtung. Peter war von 2013 bis 2018 Bundesvorsitzende der Grünen und davor von 2009 bis 2012 Umweltministerin des Saarlandes.

Frau Peter, hält die Einigung von Union und SPD, was sie verspricht?

PETER Die Bundesländer haben bislang auch schon die Hoheit über Abstandsregelungen gehabt. Sie sollen jetzt einen Abstand zwischen Windanlagen und Wohngebäuden von maximal 1000 Meter wählen. Es kann also auch weniger sein. Auf jeden Fall sollte der Zubau von Windenergie und auch der Ersatz alter durch neue Anlagen weiter möglich sein. Einige Länder haben das schon geregelt. Für sie ist diese Klausel daher auch bedeutungslos. Andere wie etwa Nordrhein-Westfalen – dort gilt noch ein Mindestabstand von 1500 Metern – sollten nachbessern.

PETER Wir gehen davon aus, dass jedes Bundesland mindestens zwei Prozent seiner Fläche mit Windrädern bestücken muss, um das 65-Prozent-Ziel in 2030 zu erreichen. Das sollte der Richtwert sein.

Der Ausbau der Windkraft scheitert oft am Widerstand vor Ort. Kann die jüngste Einigung daran etwas ändern?

PETER Nein, das darf nicht passieren. Die Modernisierung von Genehmigungs- und Planungsprozessen soll mit der frühzeitigen Bürgerbeteiligung einhergehen. Das wird mit der Einigung der Koalition erfreulicherweise klargestellt. Die Erfahrung zeigt, wo Bürger von Anfang an umfassend an den Entscheidungen beteiligt werden, ist der Widerstand in aller Regel geringer.