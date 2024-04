Nach Pleitewelle auch für Galeria Dutzende Anzeigen am Hals – und Signa-Gründer Benko bleibt auf Tauchstation

Eine Überraschung war es für viele Beobachter nicht, als René Benko seinen Termin vor dem Untersuchungsausschuss des österreichischen Parlaments in Wien am Donnerstag, 4. April, verstreichen ließ. Denn der einstige als Musterknabe gehandelte Geschäftsmann lässt sich seit der Pleitewelle, die sein Imperium Signa seit Monaten im Griff hält, öffentlich so gut wie gar nicht mehr blicken. Ebenso wenig äußert er sich zur damit verbundenen Insolvenz von Galeria in Deutschland. Die Warenhaus-Kette mit einer Filiale in Saarbrücken (Karstadt) gehört noch zur Signa-Gruppe.