Industrie Siemens mit Rekordgewinn von mehr als 8 Milliarden Euro

Siemens hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Rekordgewinn abgeschlossen. Nach Steuern verdiente der Konzern 8,5 Milliarden Euro, wie er am Donnerstag in München mitteilte. Das ist fast das Doppelte des Vorjahreswertes, der allerdings auch unter den Folgen des Ukrainekrieges und einer Wertberichtigung auf das Aktienpaket an der ehemaligen Tochter Siemens Energy gelitten hatte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte es für Siemens keine derartigen Rückschläge gegeben. Im Gegenteil: Die zwischenzeitliche Erholung der Energy-Aktie sorgte im zweiten Geschäftsquartal für einen kräftigen Buchgewinn, der zum aktuellen Rekord beiträgt.