Umsatz soll stärker wachsen : Siemens erhöht nach Milliardengewinn die Prognose

München Roland Busch übernimmt den Chefposten bei Siemens. Das frisch umgebaute Unternehmen hat im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres starke Zahlen hingelegt und die Prognose erhöht. Beste Bedingungen für einen angenehmen Abschied des scheidenden Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser.

Einige Branchen wie der Automobilbereich und der Maschinenbau hätten sich deutlich schneller erholt als erwartet, sagte Busch. Vor allem im Dezember sei die Nachfrage gestiegen. „Den Boom in diesen margenträchtigen Geschäften sehen Sie heute im Ertrag.“ Vor allem in China und Deutschland seien die Geschäfte besser gelaufen als erwartet.

Beim Ergebnis halfen auch niedrigere Ausgaben. So sanken die Reisekosten pandemiebedingt um fast zwei Drittel. Im Vorjahresquartal waren sie noch mit rund 270 Millionen Euro zu Buche geschlagen. Das niedrige Niveau werde man aber nicht halten können, sagte Busch.

„Ich bin dankbar, so ein starkes Unternehmen an die neue Führungsriege übergeben zu dürfen“, sagte der scheidende Konzernchef Joe Kaeser. Wer so stark gegenüber einem noch pandemiefreien Vorjahresquartal wachse, „der muss irgendetwas richtig gemacht haben“, betonte er. Die „enormen Anstrengungen der Vergangenheit“ hätten sich gelohnt.