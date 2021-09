Selbstständige kommen zum Aktionstag : Hilfe für die Mitarbeiter bei Ford Saarlouis: „An dem Werk hängt die Entwicklung des gesamten Wirtschaftsstandorts“

Blick aufs Ford-Werk in Saarlouis Foto: Ford-Werke GmbH

Saarlouis Die 5000 Beschäftigten im Ford-Werk Saarlouis sind im Kampf-Modus. Denn es geht um einiges. Um den Erhalt des Standortes. Und um mögliche Folgen für den gesamten Wirtschaftsstandort. Jetzt unterstützen auch Selbständige den Aktionstag „Ford Saarlouis – Zukunft für das Saarland“ am 14. September.

Der Gewerbe- & Unternehmerverband des Saarlandes (GVS) fordert seine Mitglieder, deren Mitarbeiter und alle Selbständigen auf, den Aktionstag „Ford Saarlouis – Zukunft für das Saarland" am Dienstag, 14. September, um 15.30 Uhr auf dem Großen Markt in Saarlouis zu unterstützen.

Der Saarlouiser Ford-Betriebsrat befürchtet, dass in den kommenden Wochen erneut Kurzarbeit beantragt werden muss. Anlass für diese Befürchtung ist, dass die Probleme in der Versorgung mit Mikro-Chips (Halbleiter) und Elektro-Bauteilen zum Einbau in die Fahrzeuge schon wieder auftreten und eine weitere Versorgung auf absehbare Zeit nicht gesichert ist.