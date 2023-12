Handel Schwierige Adventszeit für Galeria-Mitarbeiter

Der Handelsexperte Johannes Berentzen glaubt nicht an eine Rettung von Galeria, er hält eine Insolvenzanmeldung im Frühjahr für unumgänglich. Die Jobaussichten der Mitarbeiter nach einer möglichen Zerschlagung schätzt der Chef der Handelsberatung BBE dennoch positiv ein. „Wir erleben in unseren Projekten mit Händlern egal in welcher Branche einen ausgeprägten Fachkräftemangel. Gute Beratung ist eines der wichtigsten Differenzierungsmerkmale für den stationären Handel“, sagt Berentzen. Wer flexibel sei, finde auch in anderen Bereichen wie Gastronomie oder Hotellerie die Möglichkeit für einen Neuanfang.