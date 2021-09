Ein Jahr nach Ausbruch : Schweinepest: Kampf gegen Seuche geht weiter

In Brandenburg sind in drei Haltungen auch Hausschweine von der Schweinepest betroffen (Symbolfoto). Foto: Andreas Arnold/dpa

Potsdam Am 9. September 2020 war der erste Verdachtsfall bei einem Wildschwein bestätigt worden. Heute sind in Deutschland auch Hausschweine von der Afrikanischen Schweinepest befallen.

Aktuell seien in Deutschland 2070 betroffene Wildschweine erfasst, davon 1622 in Brandenburg und 448 in Sachsen. In Brandenburg habe man die Schweinepest zudem in zwei Kleinstbeständen und in einem Bio-Betrieb mit 200 Schweinen bei Hausschweinen nachgewiesen.