Rückgang höher als erwartet : Schwächephase der deutschen Industrie dauert an

Schwächephase der deutschen Industrie dauert an

Blick in eine Produktionshalle der „Zukunftsfabrik“ der Drägerwerk AG. Foto: Carsten Rehder/dpa.

Wiesbaden Die deutsche Industrie hat nach wie vor mit einer konjunkturellen Schwächephase zu kämpfen. Dies belegen neue Produktionsdaten vom Donnerstag.

Schwach entwickelte sich die Güterherstellung in der Industrie. Dort wurden in allen Bereichen Rückgänge verzeichnet. Dagegen erhöhten sich die Energieerzeugung und die Aktivität am Bau. Positiv zu verbuchen ist auch eine leichte Korrektur der Entwicklung im Vormonat. Nach neuen Daten stieg die Gesamtherstellung im August um 0,4 anstatt um 0,3 Prozent.