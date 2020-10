Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Steigende Corona-Infektionszahlen und die Furcht vor erneuten Lockdowns haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt verunsichert.

Die zunehmend schärferen Covid-19-Regelungen in vielen europäischen Staaten hätten belastet, so Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. „Wie schon im Frühjahr werden Lockdowns und andere Schutzmaßnahmen auch diesmal Spuren in der Wirtschaft hinterlassen.“